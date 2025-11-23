BRUNCH DE NOËL- MAISON JULLIAN Béziers
BRUNCH DE NOËL- MAISON JULLIAN Béziers dimanche 14 décembre 2025.
BRUNCH DE NOËL- MAISON JULLIAN
1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Le Brunch de Noël foie gras, chapon, huîtres, Champagne, bûche… Ambiance festive et conviviale.
La Maison Jullian vous invite à célébrer la magie des fêtes autour d’un Brunch de Noël festif, gourmand et convivial.
Plongez dans l’esprit de Noël avec un buffet généreux mettant à l’honneur les incontournables foie gras, chapon, huîtres, Champagne, bûche de Noël et bien d’autres délices préparés avec soin.
Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, pour savourer pleinement les plaisirs des fêtes dans une ambiance élégante et raffinée.
Tarifs 68 € ou 78 € avec une coupe de Champagne.
Enfants jusqu’à 11 ans 40 €. .
1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 13 16 33 48
English :
Christmas Brunch: foie gras, capon, oysters, Champagne, log? A festive and convivial atmosphere.
German :
Weihnachtsbrunch: Gänseleberpastete, Kapaun, Austern, Champagner, Stollen? Festliche und gesellige Atmosphäre.
Italiano :
Brunch di Natale: foie gras, cappone, ostriche, Champagne, tronchetto di Yule? Un’atmosfera festosa e accogliente.
Espanol :
Brunch de Navidad: foie gras, capón, ostras, champán, tronco de Navidad.. Un ambiente festivo y acogedor.
