Brunch de Noël Meillant
Brunch de Noël Meillant dimanche 21 décembre 2025.
Brunch de Noël
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 12:00:00
fin : 2025-12-21 15:00:00
Date(s) :
2025-12-21 2025-12-27
Brunch festif
Prolongez l’esprit de fête en venant au brunch de Noël préparé Chez Tante Agatha. 30 €/ pers. sur réservation 30 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Festive brunch
L’événement Brunch de Noël Meillant a été mis à jour le 2025-12-06 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE