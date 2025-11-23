Brunch de Noël Bar restaurant la Terrasse Montfort-en-Chalosse

Brunch de Noël

Bar restaurant la Terrasse 301 place du foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

A l’occasion du Marché de Noël sur Montfort en Chalosse La Terrasse organisera un brunch de Noël (réservation obligatoire)

Burger de Noël, lait de poule, saumon fumé, pudding, pancakes, brouillade d’œufs aromatisée à la truffe et autres douceurs…

A l’occasion du Marché de Noël sur Montfort en Chalosse La Terrasse organisera un brunch de Noël (réservation obligatoire)

Burger de Noël, lait de poule, saumon fumé, pudding, pancakes, brouillade d’œufs aromatisée à la truffe et autres douceurs… .

Bar restaurant la Terrasse 301 place du foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 37 65 myriam.duces@hotmail.fr

English : Brunch de Noël

On the occasion of the Marché de Noël in Montfort en Chalosse, La Terrasse will be organizing a Christmas brunch (reservation essential)

Christmas burger, eggnog, smoked salmon, pudding, pancakes, truffle-flavored egg scramble and other treats…

German : Brunch de Noël

Anlässlich des Marché de Noël auf Montfort en Chalosse wird La Terrasse einen Weihnachtsbrunch organisieren (Reservierung erforderlich)

Weihnachtsburger, Eierpunsch, geräucherter Lachs, Pudding, Pfannkuchen, mit Trüffel aromatisiertes Rührei und andere Leckereien…

Italiano :

In occasione del Marché de Noël di Montfort en Chalosse, La Terrasse organizza un brunch natalizio (prenotazione obbligatoria)

Hamburger di Natale, zabaione, salmone affumicato, budino, frittelle, uova strapazzate al tartufo e altre delizie…

Espanol : Brunch de Noël

Con motivo del Marché de Noël de Montfort en Chalosse, La Terrasse organiza un brunch navideño (imprescindible reservar)

Hamburguesa navideña, ponche de huevo, salmón ahumado, pudding, tortitas, revuelto de huevos con sabor a trufa y otras delicias dulces…

L’événement Brunch de Noël Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Terres de Chalosse