Brunch de Noël Le Relais du château Saint-Fargeau

Brunch de Noël

Le Relais du château 7 Promenade du Grillon Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-12-07 11:30:00

fin : 2025-12-07 14:30:00

2025-12-07

Notre Brunch de Noël revient cette année… et après le succès de l’an dernier (complet !), nous vous conseillons vivement de réserver rapidement.

Au programme Buffet gourmand sucré & salé dans une ambiance chaleureuse et festive. Décorations de Noël et atmosphère magique pour bien lancer les fêtes ! .

+33 3 86 45 56 27 reservation@relais-du-chateau.fr

