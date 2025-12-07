Brunch de Noël Le Relais du château Saint-Fargeau
Brunch de Noël Le Relais du château Saint-Fargeau dimanche 7 décembre 2025.
Brunch de Noël
Le Relais du château 7 Promenade du Grillon Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 34 – 34 – EUR
Début : 2025-12-07 11:30:00
fin : 2025-12-07 14:30:00
2025-12-07
Notre Brunch de Noël revient cette année… et après le succès de l’an dernier (complet !), nous vous conseillons vivement de réserver rapidement.
Au programme Buffet gourmand sucré & salé dans une ambiance chaleureuse et festive. Décorations de Noël et atmosphère magique pour bien lancer les fêtes ! .
Le Relais du château 7 Promenade du Grillon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 56 27 reservation@relais-du-chateau.fr
