Brunch de Noêl Sancerre
Brunch de Noêl Sancerre dimanche 28 décembre 2025.
Brunch de Noêl
Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 11:00:00
fin : 2025-12-28 23:30:00
Date(s) :
2025-12-28
Après les fêtes, quoi de mieux qu’un dimanche tranquille et gourmand !
venez bruncher à la Banque !
Sur place ou à emporter mais toujours penser à réserver !
Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16
English :
After the holidays, what could be better than a quiet, gourmet Sunday?
come and brunch at the Banque!
To eat in or take away, but always remember to reserve!
