Brunch de Noêl

Sancerre Cher

Début : 2025-12-28 11:00:00

fin : 2025-12-28 23:30:00

2025-12-28

Après les fêtes, quoi de mieux qu’un dimanche tranquille et gourmand !

venez bruncher à la Banque !

Sur place ou à emporter mais toujours penser à réserver !

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16

English :

After the holidays, what could be better than a quiet, gourmet Sunday?

come and brunch at the Banque!

To eat in or take away, but always remember to reserve!

