Brunch de Noël Sélestat

Brunch de Noël Sélestat dimanche 30 novembre 2025.

Brunch de Noël

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 14:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-14

Un brunch sous forme de buffet aux saveurs alsaciennes avec des recettes traditionnelles revisitées, parfois un peu oubliées…visite libre du musée incluse dans le tarif

Brunch de Noël d’aujourd’hui & délices de jadis ! C’est l’âme illuminée par la chaleur de Noël que nous vous convions à l’Elsass Brunch de Noël. Un évènement aux saveurs alsaciennes dans un univers authentique, puisque vous bruncherez dans la salle historique de la Zunft. Des recettes traditionnelles revisitées, parfois un peu oubliées sauront vous charmer…Le brunch, sous la forme d’un buffet sucré et salé, sera composé de nos spécialités et de produits locaux. Ce moment gourmand sera suivi d’une visite libre du musée. .

7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

English :

A buffet brunch with Alsatian flavors and traditional recipes revisited, sometimes a little forgotten…free visit to the museum included in the price

German :

Ein Brunch in Buffetform mit elsässischen Aromen und traditionellen Rezepten, die neu interpretiert und manchmal ein wenig vergessen werden…freier Besuch des Museums im Preis inbegriffen

Italiano :

Un brunch a buffet con sapori alsaziani e ricette tradizionali rivisitate, a volte un po’ dimenticate… Visita gratuita al museo inclusa nel prezzo

Espanol :

Un brunch buffet con sabores alsacianos y recetas tradicionales revisitadas, a veces un poco olvidadas…visita gratuita al museo incluida en el precio

