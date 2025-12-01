Brunch de Noël L’Abbaye Tonnerre
Brunch de Noël L’Abbaye Tonnerre dimanche 21 décembre 2025.
L’Abbaye Chemin de Bel Air Tonnerre Yonne
Tarif : 32 – 32 – 52 EUR
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-21 15:00:00
2025-12-21
Buffet à volonté, réservation obligatoire. .
L’Abbaye Chemin de Bel Air Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 99 17 45
