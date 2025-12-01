Brunch de Noël Le 228 Tournus Tournus

Brunch de Noël

Le 228 Tournus 2 Rue Fénelon Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 14:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le 228 Cave épicurienne vous invite à son brunch de Noël. Profitez d’une sélection gourmande de mets sucrés et salés festifs, préparés avec des produits frais et locaux. Un moment convivial pour partager un repas chaleureux en famille ou entre amis avant les fêtes. .

Le 228 Tournus 2 Rue Fénelon Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr

