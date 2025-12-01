Brunch de Noël Le 228 Tournus Tournus
Brunch de Noël
Le 228 Tournus 2 Rue Fénelon Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 14:00:00
2025-12-14
Le 228 Cave épicurienne vous invite à son brunch de Noël. Profitez d’une sélection gourmande de mets sucrés et salés festifs, préparés avec des produits frais et locaux. Un moment convivial pour partager un repas chaleureux en famille ou entre amis avant les fêtes. .
Le 228 Tournus 2 Rue Fénelon Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr
