BRUNCH DE PAQUES à L’ArTdoise Brasserie Maison L’ArTdoise Brasserie Maison Reims
BRUNCH DE PAQUES à L’ArTdoise Brasserie Maison L’ArTdoise Brasserie Maison Reims dimanche 5 avril 2026.
BRUNCH DE PAQUES à L’ArTdoise Brasserie Maison
L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:30:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
On célèbre Pâques autour d’un moment gourmand et convivial, à partager en famille.
Au programme un buffet généreux préparé par notre Chef et son équipe, avec de quoi régaler petits et grands… et toujours à volonté, pour profiter sans compter.
Pour l’occasion, place aussi aux douceurs de Pâques avec des gourmandises chocolatées (fontaine au chocolat, œufs…)
Et pour les plus petits chasse aux œufs et activités ludiques pour une journée pleine de surprises !
Les places sont très prisées alors réservez dès maintenant votre table sur notre site internet. .
L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims 51100 Marne Grand Est
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English : BRUNCH DE PAQUES à L’ArTdoise Brasserie Maison
L’événement BRUNCH DE PAQUES à L’ArTdoise Brasserie Maison Reims a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT de la Marne
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