Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé Roiffé
Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé Roiffé lundi 6 avril 2026.
Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Prolongez la magie de Pâques autour d’un brunch gourmand et généreux, pensé pour partager un délicieux moment en famille ou entre amis.
Au programme
Plateau de fromages et charcuteries, Saumon fumé maison, Oeufs Brouillés, Salades gourmandes…
Viennoiseries, Pâtisseries maison et Fontaine à chocolat
Fruits frais, Jus de Fruits et Boissons Chaudes
De quoi ravir tous les palais dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.
Places limitées réservation conseillée .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr
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English : Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé
L’événement Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé Roiffé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais