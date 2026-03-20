Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Prolongez la magie de Pâques autour d’un brunch gourmand et généreux, pensé pour partager un délicieux moment en famille ou entre amis.

Au programme

Plateau de fromages et charcuteries, Saumon fumé maison, Oeufs Brouillés, Salades gourmandes…

Viennoiseries, Pâtisseries maison et Fontaine à chocolat

Fruits frais, Jus de Fruits et Boissons Chaudes

De quoi ravir tous les palais dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.

Places limitées réservation conseillée .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr

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English : Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé

L’événement Brunch de Pâques au Domaine de Roiffé Roiffé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais