Brunch de Pâques au Lou Granva Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château
Brunch de Pâques au Lou Granva Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château dimanche 5 avril 2026.
Brunch de Pâques au Lou Granva
Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Laissons-nous tenter par une expérience gourmande et conviviale, le temps d’un brunch au Lou Granva.
Tout commence par un cocktail, puis un choix d’entrées, et le chef amène sur table le traditionnel Agneau fermier du Quercy (autres mets au menu). Saveurs et ambiance chaleureuse tout est réuni pour faire de votre dimanche de Pâques un moment inoubliable.
Réservation obligatoire pensez à réserver votre table dès maintenant ! .
Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 13 info@hotellougranva.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brunch de Pâques au Lou Granva
L’événement Brunch de Pâques au Lou Granva Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Grande-Rivière Château (Jura)
- Olivier Faivre Randos Haut-Jura VTT Grande-Rivière Château Jura 1 mai 2026
- Le Sentier de la Vierge Grande-Rivière Château Jura 1 mai 2026
- Location de VTT O.Faivre Grande-Rivière Château Jura 1 mai 2026
- Lac de l’Abbaye et Belvédère du Moulin Grande-Rivière Château Jura 1 mai 2026
- Tour du Lac de l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura 1 mai 2026