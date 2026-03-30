Brunch de Pâques au Lou Granva Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château

Brunch de Pâques au Lou Granva

Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Laissons-nous tenter par une expérience gourmande et conviviale, le temps d’un brunch au Lou Granva.

Tout commence par un cocktail, puis un choix d’entrées, et le chef amène sur table le traditionnel Agneau fermier du Quercy (autres mets au menu). Saveurs et ambiance chaleureuse tout est réuni pour faire de votre dimanche de Pâques un moment inoubliable.

Réservation obligatoire pensez à réserver votre table dès maintenant ! .

Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 13 info@hotellougranva.com

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English : Brunch de Pâques au Lou Granva

L’événement Brunch de Pâques au Lou Granva Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX