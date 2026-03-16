Brunch de Pâques au restaurant Le K Le K Château de la Gaude Aix-en-Provence

Brunch de Pâques au restaurant Le K

Dimanche 5 avril 2026 de 12h à 15h. Le K Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 75 – 75 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Brunch convivial pour Pâques au restaurant Le K du Château de la Gaude. Profitez d’un généreux buffet constitué de mets raffinés, dont homard, asperges, gigot d’agneau ou encore pièce de veau confite.

Avis à tous les gourmands, nos Pâtissiers feront également la part belle aux classiques douceurs de Pâques. Divers cocktails spécialement imaginés pour l’occasion pourront accompagner votre déjeuner, tout comme les vins du domaine.



Si la météo est clémente, nous aurons peut être même le plaisir de vous installer en terrasse. .

Le K Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 reservation@chateaudelagaude.com

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English :

A festive Easter brunch at Le K restaurant at Château de la Gaude. Enjoy a generous buffet featuring refined dishes, including lobster, asparagus, leg of lamb, and veal confit.

L’événement Brunch de Pâques au restaurant Le K Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence