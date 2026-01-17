Brunch de Pâques M7 Restaurant by Mercure Beaune Beaune

Brunch de Pâques

M7 Restaurant by Mercure Beaune 7 Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:30:00

fin : 2026-04-06 14:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Les Dimanche 5 et Lundi 6 Avril prochain, toute l’équipe vous invite à célébrer Pâques avec deux brunchs gourmands.

Un RDV incontournable.

Découvrez l’expérience audacieuse et généreuse du brunch, signé Philippe LEGRAND avec au menu

Douceurs sucrées, pâtisseries maison, plats salés savoureux, saveurs réconfortantes et une ambiance conviviale pour partager un moment festif en famille ou entre amis.

Si le temps le permet, vous profiterez de notre magnifique pergola bioclimatique pour accueillir le printemps comme il se doit . .

M7 Restaurant by Mercure Beaune 7 Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 22 00 h1217@accor.com

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English : Brunch de Pâques

L’événement Brunch de Pâques Beaune a été mis à jour le 2026-03-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)