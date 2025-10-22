Brunch de Pâques Hostellerie des Clos Chablis
Brunch de Pâques Hostellerie des Clos Chablis lundi 6 avril 2026.
Brunch de Pâques
Hostellerie des Clos 18 Rue Jules Rathier Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 15:00:00
Date(s) :
2026-04-06
L’Hostellerie des Clos de Chablis vous propose son brunch de Pâques. .
Hostellerie des Clos 18 Rue Jules Rathier Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 19 41
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English :
L’événement Brunch de Pâques Chablis a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois