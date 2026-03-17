Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs Ermenonville
Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs Ermenonville dimanche 5 avril 2026.
Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs
Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Célébrez Pâques en famille dans le cadre enchanteur du Château d’Ermenonville !
Au programme une grande chasse aux œufs dans le domaine à 11h00, suivie d’un délicieux brunch servi à partir de 12h00.
Les enfants profiteront d’un moment magique dans les jardins du château, tandis que les adultes savoureront un repas gourmand dans un lieu chargé d’histoire. Une belle journée conviviale à partager en famille !
Tarifs
75 € adulte
29 € enfant (5 à 12 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans
Informations pratiques:
️ Dimanche 5 avril 2026
Château d’Ermenonville
Réservation obligatoire au 03 44 54 00 26 ou par mail reception@domainechateauermenonville.com
Célébrez Pâques en famille dans le cadre enchanteur du Château d’Ermenonville !
Au programme une grande chasse aux œufs dans le domaine à 11h00, suivie d’un délicieux brunch servi à partir de 12h00.
Les enfants profiteront d’un moment magique dans les jardins du château, tandis que les adultes savoureront un repas gourmand dans un lieu chargé d’histoire. Une belle journée conviviale à partager en famille !
Tarifs
75 € adulte
29 € enfant (5 à 12 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans
Informations pratiques:
️ Dimanche 5 avril 2026
Château d’Ermenonville
Réservation obligatoire au 03 44 54 00 26 ou par mail reception@domainechateauermenonville.com .
Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 00 26 reception@domainechateauermenonville.com
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English :
Celebrate Easter with the whole family at the enchanting Château d?Ermenonville!
On the program: an egg hunt in the grounds at 11:00 am, followed by a delicious brunch from 12:00 pm.
Children will enjoy a magical moment in the château gardens, while adults savor a gourmet meal in a place steeped in history. A great day out for all the family!
? Price
75 ? adult
29 ? child (5 to 12 years)
Free for children under 4
Practical information:
?? Sunday April 5, 2026
? Ermenonville Castle
Reservations required on 03 44 54 00 26 or by e-mail: reception@domainechateauermenonville.com
L’événement Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois