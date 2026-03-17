Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs Ermenonville

Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Célébrez Pâques en famille dans le cadre enchanteur du Château d’Ermenonville !

Au programme une grande chasse aux œufs dans le domaine à 11h00, suivie d’un délicieux brunch servi à partir de 12h00.

Les enfants profiteront d’un moment magique dans les jardins du château, tandis que les adultes savoureront un repas gourmand dans un lieu chargé d’histoire. Une belle journée conviviale à partager en famille !

Tarifs

75 € adulte

29 € enfant (5 à 12 ans)

Gratuit pour les moins de 4 ans

Informations pratiques:

️ Dimanche 5 avril 2026

Château d’Ermenonville

Réservation obligatoire au 03 44 54 00 26 ou par mail reception@domainechateauermenonville.com

Célébrez Pâques en famille dans le cadre enchanteur du Château d’Ermenonville !

Au programme une grande chasse aux œufs dans le domaine à 11h00, suivie d’un délicieux brunch servi à partir de 12h00.

Les enfants profiteront d’un moment magique dans les jardins du château, tandis que les adultes savoureront un repas gourmand dans un lieu chargé d’histoire. Une belle journée conviviale à partager en famille !

Tarifs

75 € adulte

29 € enfant (5 à 12 ans)

Gratuit pour les moins de 4 ans

Informations pratiques:

️ Dimanche 5 avril 2026

Château d’Ermenonville

Réservation obligatoire au 03 44 54 00 26 ou par mail reception@domainechateauermenonville.com .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 00 26 reception@domainechateauermenonville.com

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English :

Celebrate Easter with the whole family at the enchanting Château d?Ermenonville!

On the program: an egg hunt in the grounds at 11:00 am, followed by a delicious brunch from 12:00 pm.

Children will enjoy a magical moment in the château gardens, while adults savor a gourmet meal in a place steeped in history. A great day out for all the family!

? Price

75 ? adult

29 ? child (5 to 12 years)

Free for children under 4

Practical information:

?? Sunday April 5, 2026

? Ermenonville Castle

Reservations required on 03 44 54 00 26 or by e-mail: reception@domainechateauermenonville.com

L’événement Brunch de Pâques & Chasse aux Œufs Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois