Brunch de Pâques & Chasse aux œufs pour les enfants à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet
Brunch de Pâques & Chasse aux œufs pour les enfants à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet dimanche 5 avril 2026.
Brunch de Pâques & Chasse aux œufs pour les enfants à Maison Chiberta
Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Abrazo Maison Chiberta célèbre Pâques dans une ambiance généreuse et résolument festive. Autour du brasero, les saveurs de saison se déclinent en créations spéciales, accompagnées de douceurs chocolatées pour petits et grands. Un moment gourmand, vivant et convivial à partager.
Le brunch est proposé le dimanche 5 et le lundi 6 avril.
La journée du lundi de Pâques se prolonge avec une chasse aux œufs organisée dans le jardin pour un moment convivial en famille à partir de 15h, sous la surveillance des parents. .
Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Brunch de Pâques & Chasse aux œufs pour les enfants à Maison Chiberta
L’événement Brunch de Pâques & Chasse aux œufs pour les enfants à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet
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