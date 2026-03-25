Brunch de Pâques et chasse aux oeufs Beaune

Brunch de Pâques et chasse aux oeufs Beaune dimanche 5 avril 2026.

Brunch de Pâques et chasse aux oeufs

3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 14:30:00

Date(s) :
2026-04-05

Brunch de Pâques au Monaka

Et si vous célébriez Pâques autour d’un moment gourmand, convivial et ensoleillé ?

Le dimanche 5 avril, le restaurant Monaka vous invite à un brunch d’exception, pensé pour ravir petits et grands… avec en bonus une chasse aux œufs dans le jardin

Au programme
Petit-déjeuner gourmand
Sélection généreuse de mets salés
Brasero en extérieur et ses garnitures
Déclinaison de desserts
Un moment à partager en famille ou entre amis, dans un cadre verdoyant et apaisant.

45€ par adulte
25€ pour les enfants (-12 ans)
Option champagne illimité 65€

Et avec le retour des beaux jours… le brasero s’installe à nouveau dans le jardin !   .

3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10  restaurant@monaka-restaurant.com

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English : Brunch de Pâques et chasse aux oeufs

L’événement Brunch de Pâques et chasse aux oeufs Beaune a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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