Brunch de Pâques et chasse aux oeufs

3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Brunch de Pâques au Monaka

Et si vous célébriez Pâques autour d’un moment gourmand, convivial et ensoleillé ?

Le dimanche 5 avril, le restaurant Monaka vous invite à un brunch d’exception, pensé pour ravir petits et grands… avec en bonus une chasse aux œufs dans le jardin

Au programme

Petit-déjeuner gourmand

Sélection généreuse de mets salés

Brasero en extérieur et ses garnitures

Déclinaison de desserts

Un moment à partager en famille ou entre amis, dans un cadre verdoyant et apaisant.

45€ par adulte

25€ pour les enfants (-12 ans)

Option champagne illimité 65€

Et avec le retour des beaux jours… le brasero s’installe à nouveau dans le jardin ! .

3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com

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English : Brunch de Pâques et chasse aux oeufs

L’événement Brunch de Pâques et chasse aux oeufs Beaune a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)