Brunch de Pâques Lundi 6 avril

Parc de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Un brunch face aux animaux du désert

Connaissez-vous le brunch ? Ce concept gourmand fusionne le petit-déjeuner et le déjeuner pour offrir un buffet généreux qui plaira aux petits et grands, mêlant saveurs sucrées et plats salés.

À Branféré nous vous proposons de vivre une expérience inédite et une grande première un brunch dans notre restaurant face aux animaux du désert. Imaginez-vous savourer votre repas tout en observant les oryx algazelles et les ânes de somalie du parc … En famille ou entre amis, profitez de ce moment privilégié dans un cadre naturel de 45 hectares.

Attention les places sont limitées à 100 convives seulement, réservez vite pour vous assurer une place. .

Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66

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L’événement Brunch de Pâques Lundi 6 avril Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56