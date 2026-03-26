Brunch de Pâques Lundi 6 avril Le Guerno
Brunch de Pâques Lundi 6 avril Le Guerno lundi 6 avril 2026.
Brunch de Pâques Lundi 6 avril
Parc de Branféré Le Guerno Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Un brunch face aux animaux du désert
Connaissez-vous le brunch ? Ce concept gourmand fusionne le petit-déjeuner et le déjeuner pour offrir un buffet généreux qui plaira aux petits et grands, mêlant saveurs sucrées et plats salés.
À Branféré nous vous proposons de vivre une expérience inédite et une grande première un brunch dans notre restaurant face aux animaux du désert. Imaginez-vous savourer votre repas tout en observant les oryx algazelles et les ânes de somalie du parc … En famille ou entre amis, profitez de ce moment privilégié dans un cadre naturel de 45 hectares.
Attention les places sont limitées à 100 convives seulement, réservez vite pour vous assurer une place. .
Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brunch de Pâques Lundi 6 avril Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56
À voir aussi à Le Guerno (Morbihan)
- RDV Conservation Manchots Le Guerno 18 avril 2026
- Rallye conservation au Parc de Branféré Le Guerno 24 avril 2026
- RDV Conservation Pandas roux Le Guerno 2 mai 2026
- RDV Conservation Oryx Le Guerno 6 juin 2026
- Un contre temps pour le vivant Le Guerno 7 juin 2026