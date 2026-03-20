Brunch de Pâques TARBES Tarbes
Brunch de Pâques TARBES Tarbes dimanche 5 avril 2026.
Brunch de Pâques
TARBES 28-30 Avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Venez passer un dimanche de Pâques gourmand et convivial aux Singes Gourmands !
Pour l’occasion, on vous propose un brunch à volonté, entièrement local et fait maison, imaginé par notre équipe pour célébrer le printemps autour de belles assiettes.
2 créneaux possibles 10h30-13h ou 13h15-15h
AU PROGRAMME
– Buffet sucré & salé à volonté
– Quelques préparations minute
– Jus frais maison
– Douceurs et surprises gourmandes
– Le tout dans l’ambiance chaleureuse et détendue des Singes Gourmands !
Dress code détente accepté Plaid, pilou-pilou ou pyjama élégant sont les bienvenus !
Un moment parfait pour prendre le temps, partager et se régaler.
Pensez à réserver votre brunch !
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TARBES 28-30 Avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 60 83 lessingesgourmands@hotmail.com
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English :
Come and spend a convivial, gourmet Easter Sunday at Les Singes Gourmands!
For the occasion, we’re offering an all-you-can-eat, all-local, homemade brunch, created by our team to celebrate spring with delicious dishes.
2 possible times: 10:30am-1pm or 1:15pm-3pm
ON THE PROGRAM
– All-you-can-eat sweet and savoury buffet
– Minute preparations
– Fresh homemade juices
– Sweet treats and gourmet surprises
– All in the warm, relaxed atmosphere of Les Singes Gourmands!
Relaxation dress code accepted: Plaid, pilou-pilou or elegant pyjamas are welcome!
A perfect moment to take time out, share and enjoy.
Don’t forget to book your brunch!
L’événement Brunch de Pâques Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65