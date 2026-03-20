Brunch de Pâques TARBES Tarbes

Brunch de Pâques

TARBES 28-30 Avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez passer un dimanche de Pâques gourmand et convivial aux Singes Gourmands !

Pour l’occasion, on vous propose un brunch à volonté, entièrement local et fait maison, imaginé par notre équipe pour célébrer le printemps autour de belles assiettes.

2 créneaux possibles 10h30-13h ou 13h15-15h

AU PROGRAMME

– Buffet sucré & salé à volonté

– Quelques préparations minute

– Jus frais maison

– Douceurs et surprises gourmandes

– Le tout dans l’ambiance chaleureuse et détendue des Singes Gourmands !

Dress code détente accepté Plaid, pilou-pilou ou pyjama élégant sont les bienvenus !

Un moment parfait pour prendre le temps, partager et se régaler.

Pensez à réserver votre brunch !

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TARBES 28-30 Avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 60 83 lessingesgourmands@hotmail.com

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English :

Come and spend a convivial, gourmet Easter Sunday at Les Singes Gourmands!

For the occasion, we’re offering an all-you-can-eat, all-local, homemade brunch, created by our team to celebrate spring with delicious dishes.

2 possible times: 10:30am-1pm or 1:15pm-3pm

ON THE PROGRAM

– All-you-can-eat sweet and savoury buffet

– Minute preparations

– Fresh homemade juices

– Sweet treats and gourmet surprises

– All in the warm, relaxed atmosphere of Les Singes Gourmands!

Relaxation dress code accepted: Plaid, pilou-pilou or elegant pyjamas are welcome!

A perfect moment to take time out, share and enjoy.

Don’t forget to book your brunch!

L’événement Brunch de Pâques Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65