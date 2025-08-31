Brunch de rentrée Saint-Lyé
Brunch de rentrée Saint-Lyé dimanche 31 août 2025.
Brunch de rentrée
Jardin de la Mairie de Saint-Lyé Saint-Lyé Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Au programme
> Brunch sucré-salé plein de saveurs à 11h
> Activités sportives pour petits et grands avec CS Wellness & Coaching Pilates en plein air à 9h30 & Olympiades parent/enfant à 15h30 (jeux en duo et remise de diplôme)
> Ambiance musicale
> Détente et rencontres
Venez en famille, entre amis ou seul, mais surtout venez avec votre appétit et votre sourire !
Evénement organisé par l’association Telle Mère Telle Fille pour financer sa participation au Raid Amazones et soutenir l’association Louis l’enfant papillon. .
Jardin de la Mairie de Saint-Lyé Saint-Lyé 10180 Aube Grand Est +33 7 57 63 21 90 team.tellemeretellefille@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brunch de rentrée Saint-Lyé a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne