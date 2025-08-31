Brunch de rentrée Saint-Lyé

Brunch de rentrée Saint-Lyé dimanche 31 août 2025.

Brunch de rentrée

Jardin de la Mairie de Saint-Lyé Saint-Lyé Aube

Au programme

> Brunch sucré-salé plein de saveurs à 11h

> Activités sportives pour petits et grands avec CS Wellness & Coaching Pilates en plein air à 9h30 & Olympiades parent/enfant à 15h30 (jeux en duo et remise de diplôme)

> Ambiance musicale

> Détente et rencontres



Venez en famille, entre amis ou seul, mais surtout venez avec votre appétit et votre sourire !



Evénement organisé par l’association Telle Mère Telle Fille pour financer sa participation au Raid Amazones et soutenir l’association Louis l’enfant papillon. .

Jardin de la Mairie de Saint-Lyé Saint-Lyé 10180 Aube Grand Est +33 7 57 63 21 90 team.tellemeretellefille@gmail.com

