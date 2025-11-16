Brunch dégustation Les bières et leurs légendes Taverne du musée de la bière Stenay

Brunch dégustation Les bières et leurs légendes

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Bon nombre de bières portent des noms particuliers, tirés de l’histoire et des légendes locales. Lors d’une dégustation commentée et à travers l’exemple de quatre bières, Véronique Debongnie vous conte les anecdotes qui entourent ce folklore.

Une visite guidée facultative est proposée en amont à 11h (3,50 €).

Réservation recommandée par téléphone.Tout public

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

Many beers have special names, drawn from local history and legends. During a guided tasting session, Véronique Debongnie tells you the stories behind this folklore, using the example of four beers.

An optional guided tour is offered beforehand at 11 a.m. (3.50 ?).

Reservations recommended by telephone.

German :

Viele Biere haben besondere Namen, die aus der Geschichte und den lokalen Legenden stammen. Bei einer kommentierten Verkostung und am Beispiel von vier Bieren erzählt Ihnen Véronique Debongnie die Anekdoten, die sich um diese Folklore ranken.

Eine fakultative Führung wird im Vorfeld um 11 Uhr angeboten (3,50 ?).

Telefonische Reservierung empfohlen.

Italiano :

Molte birre hanno nomi speciali, tratti dalla storia e dalle leggende locali. Véronique Debongnie vi accompagnerà in una degustazione guidata di quattro birre per raccontarvi le storie che si celano dietro questo folklore.

È possibile effettuare una visita guidata facoltativa alle 11.00 (3,50 euro).

Si consiglia la prenotazione telefonica.

Espanol :

Muchas cervezas tienen nombres especiales, extraídos de la historia y las leyendas locales. Véronique Debongnie le acompañará en una cata guiada de cuatro cervezas para contarle las historias que hay detrás de este folclore.

Existe la posibilidad de realizar una visita guiada previa a las 11:00 horas (3,50 euros).

Se recomienda reservar por teléfono.

