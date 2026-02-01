Brunch des Beaux Jours Thionville

Brunch des Beaux Jours

Vous voulez finir votre week-end autour d’un moment gourmand et convivial ?

Un brunch à volonté à Thionville !

Profitez de notre formule pour avoir un accès à notre buffet à volonté composé de fruits frais, viennoiseries, fromages et plats chauds ! Notre formule comprend également une boisson chaude et un jus de fruits au choix !

Il est préférable de réserver.Tout public

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

English :

Would you like to round off your weekend with a gourmet treat?

All-you-can-eat brunch in Thionville!

Take advantage of our all-you-can-eat buffet with fresh fruit, pastries, cheeses and hot dishes! Our package also includes a hot drink and a fruit juice of your choice!

Reservations are recommended.

