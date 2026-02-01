Brunch des Beaux Jours Thionville
dimanche 15 février 2026.
Brunch des Beaux Jours
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Tarif : 12.5 EUR
12.5
Tarif enfant
Date et horaire :
Dimanche 2026-02-15 11:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Vous voulez finir votre week-end autour d’un moment gourmand et convivial ?
Un brunch à volonté à Thionville !
Profitez de notre formule pour avoir un accès à notre buffet à volonté composé de fruits frais, viennoiseries, fromages et plats chauds ! Notre formule comprend également une boisson chaude et un jus de fruits au choix !
Il est préférable de réserver.Tout public
12.5 .
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90
English :
Would you like to round off your weekend with a gourmet treat?
All-you-can-eat brunch in Thionville!
Take advantage of our all-you-can-eat buffet with fresh fruit, pastries, cheeses and hot dishes! Our package also includes a hot drink and a fruit juice of your choice!
Reservations are recommended.
