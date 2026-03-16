Brunch des créateurs Couvent des Jacobins Rennes Dimanche 22 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 4€; réduit: 0; Gratuit pour les moins de 10 ans

Le Brunch des créateurs aura lieu pour la 11ème édition samedi 21 et dimanche 22 mars 2026 au Couvent des Jacobins. Découvrez plus d’une centaine de créateurs : mode, céramique, food, bijoux, illustr…

Le Brunch des créateurs revient au Couvent des Jacobins à Rennes le samedi 21 et dimanche 22 mars. Le Brunch des Créateurs est devenu, au fil des années, un événement unique s’inscrivant parmi les rendez-vous incontournables à Rennes. Après le succès de la 10ème édition qui a rassemblé 10 000 visiteurs, le Brunch des créateurs souhaite à nouveau proposer aux Rennais une expérience unique.

L’objectif de l’événement est de faire découvrir des créateurs en exclusivité sur Rennes, des jeunes marques dynamiques et innovantes. Plus de 120 créateurs originaires de la France entière : mode, accessoires, déco, plantes, bijoux, papeterie, épicerie…C’est le week-end du 21 & 22 mars 2026, dans ce lieu d’exception, le Couvent des Jacobins situé en plein cœur de Rennes, qu’aura lieu l’événement. En plus des créateurs, des restaurateurs locaux revisiteront le brunch familial. Des ateliers créatifs et récréatifs seront également au programme. Un excellent week-end en famille et entre amis !

**LES NOUVEAUTÉS 2026**

– Une nouvelle salle du Couvent des Jacobins ouverte au public et dédiée aux ateliers créatifs et récréatifs.

– 30 créateurs supplémentaires – 2 nouveaux restaurateurs

**127 CRÉATEURS**

**22 ATELIERS DIY**

**10 000 VISITEURS**

**8 RESTAURATEURS**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:00:00.000+01:00

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Couvent des Jacobins 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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