Brunch des fêtes de Nistos NISTOS Nistos

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-17 13:00:00

2025-08-16

Brunch le samedi & le dimanche pour les fêtes de Nistos le week-end du 15 août.

De 9h à 13h.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en soirée pour profiter de la fête.

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

Saturday & Sunday brunch for the Nistos fêtes on the weekend of August 15th.

From 9am to 1pm.

Schedules are subject to change in the evening to take advantage of the festivities.

German :

Brunch am Samstag & Sonntag für die Feste in Nistos am Wochenende des 15. August.

Von 9:00 bis 13:00 Uhr.

Die Öffnungszeiten können am Abend geändert werden, um das Fest zu genießen.

Italiano :

Brunch del sabato e della domenica per le feste di Nistos nel fine settimana del 15 agosto.

Dalle 9.00 alle 13.00.

Gli orari possono cambiare la sera per approfittare dei festeggiamenti.

Espanol :

Almuerzos de sábado y domingo para las fiestas de Nistos el fin de semana del 15 de agosto.

De 9h a 13h.

Los horarios pueden cambiar por la noche para aprovechar las fiestas.

