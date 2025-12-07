Brunch des Halles Troyes
Brunch des Halles Troyes dimanche 7 décembre 2025.
Brunch des Halles
Marché des Halles Troyes Aube
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 14:30:00
2025-12-07
Au menu
Des formules spéciales et des plats préparés pour l’occasion planches gourmandes, soupes de légumes frais, plateaux de fruits de mer, mets sucrés-salés, boissons… il y en aura pour tous les goûts.
De l’apéritif au dessert, tout est prêt pour régaler vos papilles et vous offrir un brunch mémorable !
>> À noter dans votre agenda on brunche chaque 1er dimanche du mois !
Une initiative de l’Association d’animation et de promotion du Marché des Halles de Troyes et des commerçants des Halles. .
Marché des Halles Troyes 10000 Aube Grand Est
L’événement Brunch des Halles Troyes a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne