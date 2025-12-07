Brunch des Halles Troyes

Brunch des Halles

Marché des Halles Troyes Aube

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 14:30:00

2025-12-07

Au menu

Des formules spéciales et des plats préparés pour l’occasion planches gourmandes, soupes de légumes frais, plateaux de fruits de mer, mets sucrés-salés, boissons… il y en aura pour tous les goûts.



De l’apéritif au dessert, tout est prêt pour régaler vos papilles et vous offrir un brunch mémorable !



>> À noter dans votre agenda on brunche chaque 1er dimanche du mois !



Une initiative de l’Association d’animation et de promotion du Marché des Halles de Troyes et des commerçants des Halles. .

Marché des Halles Troyes 10000 Aube Grand Est

