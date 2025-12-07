Brunch des Halles Troyes

Brunch des Halles Troyes dimanche 7 décembre 2025.

Marché des Halles Troyes Aube

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 14:30:00

2025-12-07

Au menu
Des formules spéciales et des plats préparés pour l’occasion planches gourmandes, soupes de légumes frais, plateaux de fruits de mer, mets sucrés-salés, boissons… il y en aura pour tous les goûts.

De l’apéritif au dessert, tout est prêt pour régaler vos papilles et vous offrir un brunch mémorable !

>> À noter dans votre agenda on brunche chaque 1er dimanche du mois !

Une initiative de l’Association d’animation et de promotion du Marché des Halles de Troyes et des commerçants des Halles.   .

Marché des Halles Troyes 10000 Aube Grand Est  

