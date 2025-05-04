Brunch des Jeanne au Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest Gouvieux

Brunch des Jeanne au Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest Gouvieux dimanche 4 mai 2025.

Brunch des Jeanne au Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest

2 Avenue François Mathét Gouvieux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-04 12:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

Le Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest vous invite à son rendez-vous mensuel mêlant plaisir des sens et voyage dans le temps Le Brunch des Jeanne, un rendez-vous où gourmandise et histoire se rencontrent pour une immersion inédite dans l’âme du château.

Laissez-vous séduire par un brunch raffiné et généreux, élaboré avec soin par nos chefs. Un assortiment de mets sucrés et salés, des produits frais et de saison, des créations gourmandes… De quoi ravir les amateurs de brunchs d’exception.

Mais ce qui rend ce moment véritablement unique, c’est l’animation théâtrale exclusive par l’Atelier Môz qui viendra rythmer votre repas.

‍Petits et grands seront transportés à travers les époques en découvrant l’histoire des Jeanne les plus célèbres ! ‍

Entre anecdotes et récits captivants, revivez l’héritage de ce lieu chargé d’histoire dans une mise en scène vivante et immersive.

2 Avenue François Mathét Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest invites you to its monthly event combining the pleasure of the senses and a journey back in time: Le Brunch des Jeanne, where gourmet delights and history meet for a unique immersion in the soul of the château.

Let yourself be seduced by a refined and generous brunch, carefully prepared by our chefs. An assortment of sweet and savory dishes, fresh seasonal produce and gourmet creations? Something to delight lovers of exceptional brunches.

But what makes this moment truly unique is the exclusive theatrical animation by Atelier Môz that will punctuate your meal.

young and old alike will be transported back in time to discover the story of the most famous Jeanne!

Through anecdotes and captivating stories, relive the heritage of this historic site in a lively, immersive setting.

German :

Das Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest lädt Sie zu seinem monatlichen Treffen ein, das Sinnesfreuden und Zeitreisen miteinander verbindet: Le Brunch des Jeanne, ein Treffen, bei dem Gaumenfreuden und Geschichte aufeinandertreffen, um auf ganz neue Weise in die Seele des Schlosses einzutauchen.

Lassen Sie sich von einem raffinierten und großzügigen Brunch verführen, der von unseren Küchenchefs mit Sorgfalt zubereitet wird. Eine Auswahl an süßen und herzhaften Gerichten, frischen und saisonalen Produkten, köstlichen Kreationen? Das ist genau das Richtige für Liebhaber eines außergewöhnlichen Brunchs.

Was diesen Moment jedoch wirklich einzigartig macht, ist die exklusive Theateranimation des Atelier Môz, die den Rhythmus Ihrer Mahlzeit bestimmen wird.

groß und Klein werden durch die Geschichte der berühmtesten Johannas in eine andere Zeit versetzt!

Zwischen Anekdoten und fesselnden Erzählungen erleben Sie das Erbe dieses geschichtsträchtigen Ortes in einer lebendigen und immersiven Inszenierung.

Italiano :

Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest vi invita all’appuntamento mensile che unisce il piacere dei sensi a un viaggio nel tempo: Le Brunch des Jeanne, un appuntamento in cui delizie gastronomiche e storia si incontrano per un’originale immersione nell’anima del castello.

Lasciatevi sedurre da un brunch raffinato e generoso, preparato con cura dai nostri chef. Un assortimento di piatti dolci e salati, prodotti freschi di stagione, creazioni gourmet? Quanto basta per deliziare gli amanti dei brunch d’eccezione.

Ma ciò che rende questo momento davvero unico è l’esclusivo intrattenimento teatrale dell’Atelier Môz, che scandirà il vostro pasto.

grandi e piccini saranno trasportati indietro nel tempo per scoprire la storia della più famosa Giovanna d’Arco!

Attraverso aneddoti e storie avvincenti, rivivrete l’eredità di questo luogo ricco di storia in un ambiente vivace e coinvolgente.

Espanol :

Château de Montvillargenne Jeanne y el Bosque le invita a su cita mensual que combina el placer de los sentidos y un viaje en el tiempo: Le Brunch des Jeanne, una cita donde las delicias gastronómicas y la historia se dan cita para una original inmersión en el alma del castillo.

Déjese seducir por un brunch refinado y generoso, cuidadosamente preparado por nuestros chefs. Un surtido de platos dulces y salados, productos frescos de temporada, creaciones gourmet? Suficiente para deleitar a los amantes de los brunch excepcionales.

Pero lo que hace que este momento sea realmente único es la exclusiva animación teatral del Atelier Môz que amenizará su comida.

grandes y pequeños se transportarán en el tiempo para descubrir la historia de la Juana de Arco más famosa

A través de anécdotas y relatos cautivadores, reviva el patrimonio de este lugar cargado de historia en un marco animado y envolvente.

L’événement Brunch des Jeanne au Château de Montvillargenne Jeanne and the Forest Gouvieux a été mis à jour le 2025-03-08 par Chantilly-Senlis Tourisme