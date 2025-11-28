Brunch Détox – Sobriété Numérique 1 rue du docteur fréry 90000 belfort Belfort

Brunch Détox – Sobriété Numérique Vendredi 28 novembre, 09h00 1 rue du docteur fréry 90000 belfort Territoire-de-Belfort

Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T11:30:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T11:30:00

Digital Detox – Clean IT ! est un projet porté par la CCI du Territoire de Belfort avec le soutien de l’ADEME, qui vise à transformer la sobriété numérique en une dynamique collective et reproductible.

L’ambition ? Faire émerger une véritable culture de la sobriété numérique, réduire l’empreinte environnementale du digital et ancrer de nouvelles pratiques durables dans le quotidien du territoire.

Mobilisez-vous autour d’ateliers “détox” et de défis collectifs : devenez acteur au quotidien et réemployez ou recyclez vos équipements numériques !

Rendez-vous vendredi 28 novembre 2025 à la CCI du Territoire de Belfort pour le Brunch Détox : une matinée rythmée par conférences, témoignages, animations interactives et ateliers pratiques.

Venez découvrir les chiffres-clés, participer aux défis en live et surtout prendre part à un mouvement collectif pour un numérique plus sobre et responsable.

