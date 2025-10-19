Brunch d’Halloween P’tea Bonheur Guérande
Brunch d’Halloween
P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Pour fêter le début des vacances, venez profiter en famille d’un brunch où les petits monstres et leurs parents vont se régaler ! .
P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 94
