Brunch d’Halloween P’tea Bonheur Guérande dimanche 19 octobre 2025.

Brunch d’Halloween

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Pour fêter le début des vacances, venez profiter en famille d’un brunch où les petits monstres et leurs parents vont se régaler ! .

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 94

