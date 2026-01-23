Brunch Dimanche 8 Février The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Brunch Dimanche 8 Février The Roof Vercors Bourg-de-Péage dimanche 8 février 2026.
Brunch Dimanche 8 Février
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – – 12 EUR
brunch minot
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08 14:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Le brunch du dimanche, c’est sacré!
Rejoins-nous dimanche, pour une moment gourmand et détendu autour de notre brunch maison.
.
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday brunch is sacred!
Join us on Sunday, for a relaxed, gourmet experience over our homemade brunch.
L’événement Brunch Dimanche 8 Février Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-23 par Valence Romans Tourisme