Brunch d’ouverture, jeux & concert au Pont Ar Len Café! Pont Ar Len Glomel

Glomel

Brunch d’ouverture, jeux & concert au Pont Ar Len Café!

Pont Ar Len Maison Eclusière Pont Ar Len Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Ouverture + Brunch + Coinche & jeux + 1er Concert de la saison

Parce qu’on est des grand.e.s sensibles, on a pensé fort à vous et on s’est dit que réouvrir le dernier jour des vacances, ça tenait presque du civisme (et peut-être aussi un brin de la balle dans le pied mais on est joueur.se ??) !!

Alors réservez votre Dimanche 26 Avril et venez vous faire bichonner autour d’un brunch du diable les pieds dans l’eau à partir de 11h, sortez les deck et les tapis, les palets ou les molkky puis calez vous confortablement pour siroter le son chaud et enveloppant de Stella Might Come à partir de 18h! ??

(Réservation appréciée pour le brunch, ça nous aide à anticiper)

Org. Pont ar Len Café .

Pont Ar Len Maison Eclusière Pont Ar Len Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 70 03 07 04

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English :

L’événement Brunch d’ouverture, jeux & concert au Pont Ar Len Café! Glomel a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Kreiz Breizh