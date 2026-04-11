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Brunch du carnaval Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux

Brunch du carnaval Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Restaurant Les Vieilles Mules

Adresse : 140 rue de l'Occitan

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 24 24 24

Yssingeaux

Brunch du carnaval

Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez profiter d’un brunch spécial carnaval avec viennoiseries, douceurs, plats salés, gourmandises sucrées, boissons chaudes et fraîches.
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Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 36 52 

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English :

Come and enjoy a special carnival brunch with pastries, sweets, savory dishes, sweet treats, hot and cold drinks.

L’événement Brunch du carnaval Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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