Brunch du carnaval Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux
Brunch du carnaval Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux dimanche 12 avril 2026.
Yssingeaux
Brunch du carnaval
Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez profiter d’un brunch spécial carnaval avec viennoiseries, douceurs, plats salés, gourmandises sucrées, boissons chaudes et fraîches.
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Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 36 52
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English :
Come and enjoy a special carnival brunch with pastries, sweets, savory dishes, sweet treats, hot and cold drinks.
L’événement Brunch du carnaval Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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