Brunch du carnaval Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux

Yssingeaux

Brunch du carnaval

Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez profiter d’un brunch spécial carnaval avec viennoiseries, douceurs, plats salés, gourmandises sucrées, boissons chaudes et fraîches.

.

Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 36 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a special carnival brunch with pastries, sweets, savory dishes, sweet treats, hot and cold drinks.

L’événement Brunch du carnaval Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire