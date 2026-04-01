Sancerre

Brunch du dimanche à la Banque

3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez bruncher chaque dimanche à la Banque !

De 11h à 14h

Buffet à volonté !

Venez bruncher chaque dimanche à la Banque !

De 11h à 14h

Buffet à volonté !

Réservation obligatoire par téléphone ou sur les réseaux sociaux ! .

3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16

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English :

Brunch every Sunday at the Bank!

From 11 a.m. to 2 p.m

All-you-can-eat buffet!

L’événement Brunch du dimanche à la Banque Sancerre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois