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Brunch du dimanche à la Banque Sancerre

Brunch du dimanche à la Banque Sancerre

Brunch du dimanche à la Banque Sancerre dimanche 12 avril 2026.

Adresse : 3 Place du Puits Saint-Jean

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Sancerre

Brunch du dimanche à la Banque

3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Venez bruncher chaque dimanche à la Banque !
De 11h à 14h
Buffet à volonté !
Venez bruncher chaque dimanche à la Banque !
De 11h à 14h
Buffet à volonté !
Réservation obligatoire par téléphone ou sur les réseaux sociaux !   .

3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16 

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English :

Brunch every Sunday at the Bank!
From 11 a.m. to 2 p.m
All-you-can-eat buffet!

L’événement Brunch du dimanche à la Banque Sancerre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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