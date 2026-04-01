Brunch du dimanche à la Banque Sancerre
Brunch du dimanche à la Banque Sancerre dimanche 12 avril 2026.
Sancerre
Brunch du dimanche à la Banque
3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez bruncher chaque dimanche à la Banque !
De 11h à 14h
Buffet à volonté !
Venez bruncher chaque dimanche à la Banque !
De 11h à 14h
Buffet à volonté !
Réservation obligatoire par téléphone ou sur les réseaux sociaux ! .
3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16
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English :
Brunch every Sunday at the Bank!
From 11 a.m. to 2 p.m
All-you-can-eat buffet!
L’événement Brunch du dimanche à la Banque Sancerre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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