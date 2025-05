Brunch du dimanche au Château de Montcaud – Hameau de combe Sabran, 25 mai 2025 07:00, Sabran.

Tarif : 42.5 – 42.5 – EUR

Moins de 12 ans

A l’ombre des marronniers, au gré d’une musique live ou du chant des cigales, laissez-vous tenter par les nombreux mets délicieux préparés par notre Chef et sa brigade.

Sabran 30200 Gard Occitanie +33 4 66 33 20 15 info@chateaudemontcaud.com

In the shade of the chestnut trees, to live music or the song of the cicadas, let yourself be tempted by the many delicious dishes prepared by our Chef and his brigade.

Im Schatten der Kastanienbäume, bei Live-Musik oder dem Gesang der Zikaden können Sie sich von den zahlreichen Köstlichkeiten verführen lassen, die unser Chefkoch und seine Brigade zubereitet haben.

All’ombra dei castagni, con l’accompagnamento di musica dal vivo o il canto delle cicale, lasciatevi tentare dai numerosi e deliziosi piatti preparati dal nostro Chef e dalla sua brigata.

A la sombra de los castaños, con el acompañamiento de música en directo o el canto de las cigarras, déjese tentar por los numerosos y deliciosos platos preparados por nuestro Chef y su brigada.

