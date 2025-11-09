Brunch du dimanche Casteljaloux
Brunch du dimanche Casteljaloux dimanche 9 novembre 2025.
Brunch du dimanche
Les Tontons Papas Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Formule sucré/salé
Sur réservation uniquement .
Les Tontons Papas Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 55 55
English : Brunch du dimanche
German : Brunch du dimanche
Italiano :
Espanol : Brunch du dimanche
L’événement Brunch du dimanche Casteljaloux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne