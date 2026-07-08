Brunch du dimanche moussu faim & soif Messanges
dimanche 26 juillet 2026 · moussu faim & soif · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Brunch du dimanche
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Fomule à 23 € 1 choix sucré + 1 choix salé + 1 boisson chaude + 1 boisson fraîche
Fomule à 23 € 1 choix sucré + 1 choix salé + 1 boisson chaude + 1 boisson fraîche .
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Brunch du dimanche
%E0 23 Meal: 1 sweet item + 1 savory item + 1 hot drink + 1 cold drink
L’événement Brunch du dimanche Messanges a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS
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