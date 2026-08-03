Brunch du dimanche moussu faim & soif Messanges

Informations pratiques

Messanges

Brunch du dimanche

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Fomule à 23 € 1 choix sucré + 1 choix salé + 1 boisson chaude + 1 boisson fraîche

Fomule à 23 € 1 choix sucré + 1 choix salé + 1 boisson chaude + 1 boisson fraîche .

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

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English : Brunch du dimanche

%E0 23 Meal: 1 sweet item + 1 savory item + 1 hot drink + 1 cold drink

L’événement Brunch du dimanche Messanges a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI LAS