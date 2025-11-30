BRUNCH DU DIMANCHE Puissalicon

BRUNCH DU DIMANCHE

D30, 34480 Puissalicon Puissalicon Hérault

Tarif : 57 – 57 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Viennoiseries, charcuteries, fromages, délices sucrés, pancakes, plats chauds & accompagnements, oeufs, dégustation des vins du domaine, jus de fruits frais et cocktails vous attendent pour un déjeuner gourmand à 11h au Château St Pierre de Serjac.

D30, 34480 Puissalicon Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 76 00 reception@serjac.com

English :

Viennoiseries, charcuterie, cheeses, sweet delicacies, pancakes, hot dishes & side dishes, eggs, tasting of estate wines, fresh fruit juices and cocktails await you for a gourmet lunch at 11am at Château St Pierre de Serjac.

German :

Viennoiseries, Wurstwaren, Käse, süße Köstlichkeiten, Pancakes, warme Gerichte & Beilagen, Eier, Weinproben des Weinguts, frische Fruchtsäfte und Cocktails erwarten Sie zu einem Gourmet-Lunch um 11 Uhr im Château St Pierre de Serjac.

Italiano :

Viennoiseries, salumi, formaggi, dolci prelibatezze, frittelle, piatti caldi e contorni, uova, degustazione dei vini della tenuta, succhi di frutta freschi e cocktail vi aspettano per un pranzo gourmet alle ore 11 presso lo Château St Pierre de Serjac.

Espanol :

Viennoiseries, charcutería, quesos, delicias dulces, tortitas, platos calientes y guarniciones, huevos, degustación de los vinos de la finca, zumos de fruta fresca y cócteles le esperan para un almuerzo gastronómico a las 11h en el Château St Pierre de Serjac.

