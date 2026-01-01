Brunch du dimanche Villé
Brunch du dimanche Villé dimanche 25 janvier 2026.
Brunch du dimanche
5 place du Général de Gaulle Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25 13:00:00
fin : 2026-02-22 15:00:00
Date(s) :
2026-01-25 2026-02-22
Le restaurant Chez Wendling vous propose un brunch en buffet à volonté. Pains, viennoiseries, douceurs sucrées, mets salés, boissons réconfortantes … De quoi passer un agréable moment gourmand en duo, en famille ou entre amis. Pensez à réserver ! .
5 place du Général de Gaulle Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 26 36 restaurant-wendling@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brunch du dimanche Villé a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé