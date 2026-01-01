Brunch du dimanche Villé

Brunch du dimanche

5 place du Général de Gaulle Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 13:00:00

fin : 2026-02-22 15:00:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-22

Le restaurant Chez Wendling vous propose un brunch en buffet à volonté. Pains, viennoiseries, douceurs sucrées, mets salés, boissons réconfortantes … De quoi passer un agréable moment gourmand en duo, en famille ou entre amis. Pensez à réserver ! .

5 place du Général de Gaulle Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 26 36 restaurant-wendling@hotmail.com

