Brunch du jour de l’an au Domaine de chabrague Amou jeudi 1 janvier 2026.
240 Chemin de Chabrague Amou Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-01
Le domaine de Chabrague vous propose un brunch avec Meloko à partir de 11h, arrivée possible jusqu’à 14h pour les lève tard.
240 Chemin de Chabrague Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine direction@domainedechabrague.com
Domaine de Chabrague offers a brunch with Meloko from 11am, with late arrivals possible until 2pm.
