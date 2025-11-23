BRUNCH DU JOUR DE L’AN LE MÉLICE Montpellier
BRUNCH DU JOUR DE L’AN LE MÉLICE Montpellier jeudi 1 janvier 2026.
BRUNCH DU JOUR DE L’AN LE MÉLICE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01
2026-01-01
Pour démarrer 2026 du bon pied, le Melice vous propose un brunch exceptionnel le jeudi 1er janvier, servi de 11h à 14h
Réservez votre table directement sur notre site internet melice.fr
On vous attend pour commencer l’année dans la meilleure ambiance. .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 86 51
English :
To kick off 2026 on the right foot, the Melice is offering an exceptional brunch on Thursday January 1st, served from 11am to 2pm
Reserve your table directly on our website melice.fr
German :
Um 2026 mit einem guten Fuß zu beginnen, bietet Ihnen das Melice am Donnerstag, den 1. Januar einen außergewöhnlichen Brunch, der von 11 bis 14 Uhr serviert wird
Reservieren Sie Ihren Tisch direkt auf unserer Website melice.de
Italiano :
Per inaugurare il 2026 con il piede giusto, il Melice propone un brunch eccezionale giovedì 1° gennaio, servito dalle 11.00 alle 14.00
Prenotate il vostro tavolo direttamente sul nostro sito web melice.fr
Espanol :
Para empezar el año 2026 con buen pie, el Melice ofrece un brunch excepcional el jueves 1 de enero, servido de 11.00 a 14.00 h
Reserve su mesa directamente en nuestra página web melice.fr
