AGENDA · Duppigheim
Brunch du Moul’1 restaurant Duppigheim
dimanche 9 août 2026 · Duppigheim
Informations pratiques
Duppigheim
Brunch du Moul’1 restaurant
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 14:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le brunch à volonté du Moul’1 un moment incontournable !
Le brunch à volonté du Moul’1 un moment incontournable ! .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
The Moul’1’s %E0 brunch is a must-attend event!
L’événement Brunch du Moul’1 restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig