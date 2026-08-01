Informations pratiques

Duppigheim

Brunch du Moul’1 restaurant

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 14:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le brunch à volonté du Moul’1 un moment incontournable !

Le brunch à volonté du Moul’1 un moment incontournable ! .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

The Moul’1’s %E0 brunch is a must-attend event!

L’événement Brunch du Moul’1 restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig