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AGENDA · Duppigheim

Brunch du Moul’1 restaurant Duppigheim

dimanche 9 août 2026 · Duppigheim

Brunch du Moul’1 restaurant Duppigheim

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
230 rue du moulin
Ville
67120 Duppigheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Duppigheim

Brunch du Moul’1 restaurant

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 14:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Le brunch à volonté du Moul’1 un moment incontournable !
Le brunch à volonté du Moul’1 un moment incontournable !   .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62  contact@le-moul1.fr

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English :

The Moul’1’s %E0 brunch is a must-attend event!

L’événement Brunch du Moul’1 restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig