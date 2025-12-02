Brunch du Nouvel An à la Brasserie du Royal Hôtel Le Royal La Baule-Escoublac

Brunch du Nouvel An à la Brasserie du Royal

Hôtel Le Royal 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-01-01 13:00:00

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Réservez votre Brunch du Jour de l’An à La Brasserie du Royal.

Musique live contemporaine avec Lilie Printemps.

Réservation et renseignements au 02 40 11 48 48 ou par mail conciergerie-royallabaule@groupebarriere.com

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Les animations de Noël 2025 .

+33 2 40 11 48 48 royalthalasso@lucienbarriere.com

