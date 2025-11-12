Brunch du Nouvel An au Château de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny

Brunch du Nouvel An au Château de Beauvois

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-01 10:00:00

fin : 2026-01-01 14:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Pour fêter la Nouvelle Année, venez partager un moment convivial et festif au Château de Beauvois autour d’un brunch proposé par notre chef Teddy RAGAIN, en collaboration avec notre cheffe pâtissière.

Servi au restaurant de 10h00 à 14h00 (Petit déjeuner Américain, assortiment de charcuteries, produits de la mer, réductions & verrines, salades composées, plat chaud, plateau de fromage & salades vertes, gourmandises du Pâtissier, boissons) 85 .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com

English :

To celebrate the New Year, come and share a convivial and festive moment at Château de Beauvois over a brunch proposed by our chef Teddy RAGAIN, in collaboration with our pastry chef.

German :

Um das neue Jahr zu feiern, verbringen Sie einen geselligen und festlichen Moment im Château de Beauvois bei einem Brunch, der von unserem Küchenchef Teddy RAGAIN in Zusammenarbeit mit unserer Konditormeisterin angeboten wird.

Italiano :

Per festeggiare il nuovo anno, venite a condividere un momento di convivialità e di festa allo Château de Beauvois con un brunch proposto dal nostro chef Teddy RAGAIN, in collaborazione con il nostro pasticcere.

Espanol :

Para celebrar el Año Nuevo, venga a compartir un momento de convivencia y fiesta en el Château de Beauvois con un brunch propuesto por nuestro chef Teddy RAGAIN, en colaboración con nuestro pastelero.

