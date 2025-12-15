Brunch du Nouvel An au Donjon Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat
Brunch du Nouvel An au Donjon Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat jeudi 1 janvier 2026.
Brunch du Nouvel An au Donjon
Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat Seine-Maritime
Début : 2026-01-01 12:00:00
2026-01-01
Et si la nouvelle année commençait sous le signe de la gourmandise ?
Le 1er janvier, rejoignez-nous au Donjon pour un brunch généreux, à partager en famille ou entre amis.
Au programme
– Caviar & vodka pour ouvrir l’appétit
– Entrées à partager ceviche de dorade, huîtres, langoustines, houmous, œuf mimosa à la truffe, carpaccio de Saint-Jacques…
– Plat à partager volaille fermière, champignons et légumes d’hiver
– Assortiment de mignardises pour finir en douceur
Un moment chaleureux et une table pleine de saveurs pour débuter l’année 2026 comme il se doit.
Réservation obligatoire. .
Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 08 23 info@hoteletretat.com
