Brunch du Nouvel An au Donjon Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat

Brunch du Nouvel An au Donjon

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat Seine-Maritime

Début : 2026-01-01 12:00:00

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Et si la nouvelle année commençait sous le signe de la gourmandise ?

Le 1er janvier, rejoignez-nous au Donjon pour un brunch généreux, à partager en famille ou entre amis.

Au programme

– Caviar & vodka pour ouvrir l’appétit

– Entrées à partager ceviche de dorade, huîtres, langoustines, houmous, œuf mimosa à la truffe, carpaccio de Saint-Jacques…

– Plat à partager volaille fermière, champignons et légumes d’hiver

– Assortiment de mignardises pour finir en douceur

Un moment chaleureux et une table pleine de saveurs pour débuter l’année 2026 comme il se doit.

Réservation obligatoire. .

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 08 23 info@hoteletretat.com

