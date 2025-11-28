Brunch du Nouvel An Happy Dock Le Havre

Brunch du Nouvel An

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Le jeudi 1er janvier, démarrez la nouvelle année en douceur avec notre brunch du Nouvel An !

Après le réveillon, profitez d’un moment sans contraintes rien à préparer, juste le plaisir de vous retrouver autour d’un brunch généreux, festif et réconfortant.

En famille ou entre amis, savourez une parenthèse conviviale dans l’ambiance chaleureuse de notre restaurant, paré pour célébrer 2026.

Au programme

– Un buffet à volonté inspiré des produits de fêtes

– Des douceurs sucrées et salées pour bien commencer l’année

– Une atmosphère pétillante, parfaite pour célébrer ensemble la Bonne Année !

– Les places sont prisées alors réservez votre table dès maintenant via notre site et vivez un joli moment de fêtes au Happy Dock . .

