Brunch du Printemps Carrément Citoyen Labrit

Brunch du Printemps

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Printemps arrive à Labrit !

Et quoi de mieux pour le célébrer qu’un Brunch du Printemps gourmand et convivial chez Carrément Citoyen ?

DIMANCHE 29 MARS 2026

À partir de 10h

12 € par personne

sur réservations au 06.78.03.12.65

Le Printemps arrive à Labrit !

Et quoi de mieux pour le célébrer qu’un Brunch du Printemps gourmand et convivial chez Carrément Citoyen ?

DIMANCHE 29 MARS 2026

À partir de 10h

12 € par personne

sur réservations au 06.78.03.12.65 .

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 12 65

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English : Brunch du Printemps

Spring is here in Labrit!

And what better way to celebrate than with a convivial, gourmet Spring Brunch at Carrément Citoyen?

SUNDAY MARCH 29, 2026

Starting at 10 a.m

12 ? per person

reservations required on 06.78.03.12.65

L’événement Brunch du Printemps Labrit a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande