Brunch du Printemps Carrément Citoyen Labrit
Brunch du Printemps Carrément Citoyen Labrit dimanche 29 mars 2026.
Brunch du Printemps
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le Printemps arrive à Labrit !
Et quoi de mieux pour le célébrer qu’un Brunch du Printemps gourmand et convivial chez Carrément Citoyen ?
DIMANCHE 29 MARS 2026
À partir de 10h
12 € par personne
sur réservations au 06.78.03.12.65
Le Printemps arrive à Labrit !
Et quoi de mieux pour le célébrer qu’un Brunch du Printemps gourmand et convivial chez Carrément Citoyen ?
DIMANCHE 29 MARS 2026
À partir de 10h
12 € par personne
sur réservations au 06.78.03.12.65 .
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 12 65
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English : Brunch du Printemps
Spring is here in Labrit!
And what better way to celebrate than with a convivial, gourmet Spring Brunch at Carrément Citoyen?
SUNDAY MARCH 29, 2026
Starting at 10 a.m
12 ? per person
reservations required on 06.78.03.12.65
L’événement Brunch du Printemps Labrit a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande
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