Brunch du printemps

Privezac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Brunch du printemps, au menu brouillade au fromage, bacon, chipolatas grillées, jambon cru, pommes de terre rissolées, haricots blancs sauce tomate, rocamadour AOP, viennoiseries, pain frais, pancakes, beurre, confiture, café/thé, jus d’orange, vin. Rendez-vous à la salle des fêtes de 8 h à 11 h. 14 euros. Réservations obligatoires 06 34 11 66 25. (Comité des fêtes) .

Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 6 34 11 66 25

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English :

L’événement Brunch du printemps Privezac a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)