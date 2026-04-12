Brunch du printemps Privezac
Brunch du printemps Privezac dimanche 12 avril 2026.
Brunch du printemps
Privezac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Brunch du printemps, au menu brouillade au fromage, bacon, chipolatas grillées, jambon cru, pommes de terre rissolées, haricots blancs sauce tomate, rocamadour AOP, viennoiseries, pain frais, pancakes, beurre, confiture, café/thé, jus d’orange, vin. Rendez-vous à la salle des fêtes de 8 h à 11 h. 14 euros. Réservations obligatoires 06 34 11 66 25. (Comité des fêtes) .
Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 6 34 11 66 25
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English :
L’événement Brunch du printemps Privezac a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)