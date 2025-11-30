Brunch du Repaire des 2 Vallées Lissac-et-Mouret

Brunch du Repaire des 2 Vallées

Salle des Fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 15:00:00

2025-11-30

L’espace de vie sociale Repaire des 2 Vallées vous invite à un brunch convivial pour toute la famille. Un buffet sucré et salé à volonté, à déguster dans une ambiance détendue et chaleureuse. Tenue décontractée conseillée, les pyjamas sont les bienvenus ! .

Salle des Fêtes Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 08 25

English :

L’espace de vie sociale Repaire des 2 Vallées invites you to a friendly brunch for the whole family

German :

Der soziale Lebensraum Repaire des 2 Vallées lädt Sie zu einem gemütlichen Brunch für die ganze Familie ein

Italiano :

Lo spazio di vita sociale Repaire des 2 Vallées vi invita a un brunch conviviale per tutta la famiglia

Espanol :

L’espace de vie sociale Repaire des 2 Vallées le invita a un brunch amistoso para toda la familia

