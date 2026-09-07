Brunch du Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Brunch du Sofitel Quiberon

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 11:30:00

fin : 2026-10-25 14:00:00

Date(s) :

2026-10-25 2026-11-01

Venez vivre un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan avec le Brunch du Sofitel Quiberon.

Rendez-vous incontournable dès le printemps à Quiberon, notre Brunch proposes ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…

Et ce dimanche, laissez-vous tenter par nos buffets exclusifs et découvrez La Haute Croissanterie Sofitel et notre Croissant Signature ou encore notre corner Sushis minute.

A vivre vous-même en famille ou entre amis, mais aussi une très belle idée cadeau à offrir :

Sofitel-quiberon-thalassa.secretbox.fr

BRUNCH DU DIMANCHE

Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon

Tous les dimanches en saison | Dimanche 25 octobre | Dimanche 1er Novembre

11h30-14h | 52 euros

Réservation obligatoire :

02 97 50 46 11 | H0557-FB@sofitel.com

Thefork.fr

Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa :

Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté

à partir de 100€ par personne

Réservation obligatoire : 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com

*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures. .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 46 11

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English :

L’événement Brunch du Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon