Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin samedi 13 septembre 2025.
Brunch Electronik Lyon
Grand Parc Miribel Jonage Chemin de la Bletta Vaulx-en-Velin Rhône
Tarif : 45 – 45 – 127.2 EUR
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Après une première édition mémorable en septembre dernier, le Brunch Electronik est de retour à Lyon sur 2 jours les 13 et 14 septembre au Grand Parc Miribel Jonage !
69120
English :
After a memorable first edition last September, the Brunch Electronik is back in Lyon for 2 days on September 13 and 14 at the Grand Parc Miribel Jonage!
German :
Nach einer denkwürdigen ersten Ausgabe im vergangenen September kehrt der Brunch Electronik an zwei Tagen am 13. und 14. September im Grand Parc Miribel Jonage in Lyon zurück!
Italiano :
Dopo una prima edizione memorabile lo scorso settembre, il Brunch Electronik torna a Lione per due giorni il 13 e 14 settembre al Grand Parc Miribel Jonage!
Espanol :
Tras una primera edición memorable el pasado mes de septiembre, el Brunch Electronik vuelve a Lyon durante 2 días, el 13 y 14 de septiembre, en el Grand Parc Miribel Jonage
